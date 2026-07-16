美斯賽後一句話徹底激怒英格蘭球迷！杜曹換人調度究竟是戰術失誤還是執教災難？
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在亞特蘭大舉行的世界盃賽事中，阿根廷以2-1擊敗英格蘭，成功晉級決賽。賽後美斯（Lionel Messi）的一番言論，加上英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel）備受爭議的換人調度，成為了全球球迷熱議的焦點。
美斯嘲諷：對手鬥志全無
美斯在賽後受訪時直言，當阿根廷追平比數後，他感覺英格蘭球員已經「不想再踢下去」。他認為阿根廷在落後下展現了更強的進攻慾望，透過不斷的傳中與直線傳球，最終在92分鐘由拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）攻入致勝球，粉碎了英格蘭的晉級夢。
杜曹戰術遭猛烈抨擊
英格蘭領隊杜曹的調度成為眾矢之的。在安東尼哥頓（Anthony Gordon）先開紀錄後，杜曹換入多名防守球員試圖守住勝局，卻導致中場失去控制。前西班牙門將卡斯拿斯（Iker Casillas）形容此舉「懦弱」，加利尼維利（Gary Neville）與伊恩胡禮（Ian Wright）亦批評其換人過於保守，未能針對戰局作出有效進攻調整。
場外風波不斷
除了戰術爭議，美斯與比寧咸（Jude Bellingham）在場上的激烈言語交鋒亦引起關注。此外，阿根廷球員在賽後展示涉及福克蘭群島主權的橫額，再次引發政治爭議，國際足協正面臨壓力，需決定是否對相關球員作出懲處。
隨著阿根廷挺進紐約決賽，英格蘭則黯然出局。這場充滿火藥味的對決，無疑將成為今屆世界盃最具爭議的賽事之一。
資料或影片來源：原文刊於新假期