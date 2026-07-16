美斯賽後一句話徹底激怒英格蘭球迷！杜曹換人調度究竟是戰術失誤還是執教災難？

在亞特蘭大舉行的世界盃賽事中，阿根廷以2-1擊敗英格蘭，成功晉級決賽。賽後美斯（Lionel Messi）的一番言論，加上英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel）備受爭議的換人調度，成為了全球球迷熱議的焦點。