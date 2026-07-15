世界盃四強大戰前夕美斯前隊友一句話震驚英格蘭陣營！究竟「球王」係咪真係無法被阻止？
廣告
世界盃四強大戰即將爆發，阿根廷將與英格蘭爭奪決賽席位。這場備受矚目的賽事，焦點全落在39歲的球王美斯（Lionel Messi）身上。面對這場職業生涯的重要戰役，英格蘭防線正面臨前所未有的考驗。
「你無法阻止他」：前隊友警告
美斯的前阿根廷隊友費南迪斯（Federico Fernandez）近日向英格蘭發出嚴厲警告，直言針對美斯的個人防守計劃注定失敗。他指出，過去20年的足球歷史證明，無論對手採取何種戰術，美斯總能找到空間發揮。費南迪斯更笑言，自己以前在訓練時總是要求教練將他們分在同一隊，以免需要親自盯防這位巨星。
杜曹戰術博弈
儘管外界質疑聲不斷，英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel）對球隊的防守能力充滿信心。他強調，英格蘭在上一圈賽事中成功限制了另一位頂級球星的發揮，證明了球隊的防守體系行之有效。杜曹表示，關鍵在於全隊的戰術執行力，必須勇敢地切斷對美斯的支援，並在場上保持緊密的防守距離。
簡尼：我們面對是阿根廷，而非美斯
面對鋪天蓋地的「美斯話題」，英格蘭隊長哈利簡尼（Harry Kane）保持冷靜。他強調，這場比賽是英格蘭對陣阿根廷，而非單純的個人對決。簡尼認為，阿根廷是一支擁有眾多出色球員的強大整體，英格蘭必須專注於整體的戰術部署，而非僅僅盯緊某一位球員。
碧福特：相信球隊韌性
門將碧福特（Jordan Pickford）同樣呼籲隊友保持信心。他承認美斯是史上最偉大的球員之一，但英格蘭陣中同樣擁有頂級天賦與團結精神。隨著比賽進入倒數階段，英格蘭防線已準備好迎接衛冕冠軍的任何攻勢，這場四強大戰的結果，將取決於誰能將戰術執行得更為徹底。
資料或影片來源：原文刊於新假期