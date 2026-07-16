英格蘭四強出局！美斯「小魔術師」級數太高定係戰術部署出錯？
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世界盃四強戰，英格蘭最終不敵阿根廷，無緣決賽。這場比賽焦點全在美斯（Lionel Messi）身上，他以兩次助攻及驚人的盤扭數據，徹底粉碎了英格蘭的防線。
「小魔術師」絕對統治力
美斯今場比賽交出兩次助攻，全場11次盤扭有9次成功，創下淘汰賽紀錄。英格蘭全隊加起來的盤扭成功次數僅得7次，美斯一人在禁區內的觸球次數，甚至等於英格蘭全隊總和。正如前英格蘭門將保羅羅賓遜（Paul Robinson）所言，美斯就像一位「小魔術師」，只要皮球在他腳下，比賽節奏就完全由他掌控。
戰術保守還是防守無效？
英格蘭在領先後選擇死守，試圖重演之前的勝利方程式，但這反而給了美斯空間。前英格蘭國腳祖赫特（Joe Hart）直言，美斯就像一把「萬能鑰匙」，在最後15分鐘完全接管了比賽。哈利簡尼（Harry Kane）賽後亦承認，雖然大部分時間防守尚可，但面對這種頂級球員，稍有鬆懈就會付出代價。
史上最佳爭論
隨著阿根廷再次闖入決賽，關於美斯是否「史上最佳球員（GOAT）」的討論再次升溫。有人認為這是戰術上的完敗，亦有人認為面對這種級別的天才，任何防守戰術都顯得蒼白無力。阿根廷已成功晉級決賽，而英格蘭則只能遺憾告別。
資料或影片來源：原文刊於新假期