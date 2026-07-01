世界盃決賽悶場？定係戰術巔峰？
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世界盃正式落幕，西班牙最終擊敗阿根廷捧走冠軍獎盃。然而，這場決賽的過程卻引發了全球球迷的激烈討論，不少人認為比賽過程沉悶，缺乏應有的戲劇性，與賽事整體的精彩程度形成強烈對比。
決賽過程引發爭議
雖然西班牙奪冠實至名歸，但決賽過程卻被部分評論員形容為「沉悶」。雙方在場上戰術部署保守，傾向於「不輸」多於「爭勝」，導致比賽中出現大量短傳及近50次犯規，中場肉搏戰頻繁，缺乏攻守轉換的節奏。對於期待精彩對攻的球迷而言，這場決賽確實未能達到預期。
美斯最後一戰？
作為阿根廷的核心，美斯（Lionel Messi）在今屆賽事的表現依然亮眼，帶領球隊殺入決賽。儘管最終未能奪冠，但評論普遍認為這並不影響其歷史地位。美斯在今夏的表現已超出預期，甚至有觀點認為，將實力相對較弱的阿根廷隊拖入決賽，本身就是一項偉大的成就。
賽事整體評價：8分
儘管決賽過程平淡，但整體賽事仍獲得了「8/10分」的評價。分組賽及淘汰賽階段充滿驚喜，特別是不少「魚腩部隊」展現出色的競技水平，令賽事充滿活力。國際足協亦宣布今屆賽事門票銷量理想，顯示足球運動在全球範圍內的影響力持續擴大。對於未來擴軍至64隊的建議，外界普遍持正面態度，認為這將能容納更多球隊參與，進一步提升賽事的戲劇性與觀賞價值。
資料或影片來源：原文刊於新假期