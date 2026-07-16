世界盃｜美斯7分鐘兩助攻絕殺英格蘭阿根廷決賽鬥西班牙
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世界盃四強戰上演經典「英阿對決」，衛冕軍阿根廷在落後的情況下，憑藉隊長美斯（Lionel Messi）在比賽末段的兩次關鍵助攻，以2:1絕殺英格蘭，成功挺進決賽，將與西班牙爭奪今屆冠軍寶座。
窒息防守與火藥味
上半場兩隊防守嚴密，比賽節奏極度緊湊，雙方肢體碰撞頻繁，開賽初段已充滿火藥味。英格蘭與阿根廷在上半場均未能取得入球，以0:0進入更衣室，這場被視為「英阿大戰」的四強賽事，戰況比預期中更為膠著。
哥頓先開紀錄
下半場戰局出現變化，第55分鐘，英格蘭球員羅渣士（Morgan Rogers）傳中，由哥頓（Anthony Gordon）門前搶點破網，助「三獅軍團」取得1:0領先。這也是阿根廷自1990年以來，再次於世界盃準決賽中陷入落後劣勢。
美斯7分鐘神蹟
眼看比賽進入尾聲，阿根廷在第85分鐘發動反擊，美斯妙傳予費南迪斯（Enzo Fernandez）遠射得手，成功扳平比分。補時第2分鐘，美斯再度展現球王級視野，精準傳中助攻馬天尼斯（Lautaro Martínez）頭槌建功，在短短7分鐘內連入兩球，最終以2:1反勝對手。
阿根廷隊史第7度闖入世界盃決賽，距離衛冕之路僅差最後一步，將於決賽迎戰西班牙。
資料或影片來源：原文刊於新假期