世界盃四強名單出爐！世界排名前四強強對決美斯領軍阿根廷挑戰「連霸魔咒」

美加墨世界盃四強名單正式出爐，今屆賽事劇本完美上演！世界排名前四的勁旅——西班牙、阿根廷、法國及英格蘭全數晉級，將於準決賽正面交鋒。衛冕冠軍阿根廷在加時賽以3比1淘汰瑞士，成為南美洲最後希望，將於香港時間16日凌晨3點與英格蘭爭奪決賽席位。