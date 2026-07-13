世界盃四強名單出爐！世界排名前四強強對決美斯領軍阿根廷挑戰「連霸魔咒」
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美加墨世界盃四強名單正式出爐，今屆賽事劇本完美上演！世界排名前四的勁旅——西班牙、阿根廷、法國及英格蘭全數晉級，將於準決賽正面交鋒。衛冕冠軍阿根廷在加時賽以3比1淘汰瑞士，成為南美洲最後希望，將於香港時間16日凌晨3點與英格蘭爭奪決賽席位。
FIFA「劇本」成真，四強強強對決
今屆世界盃四強陣容堪稱史上最豪華，世界排名前四的球隊全數會師。這歸功於國際足協（FIFA）調整賽制，將前四名種子隊分列不同賽區，確保他們在小組賽全取第一的情況下，準決賽前不會提前碰頭。香港時間15日凌晨3點，將由法國對陣西班牙，隨後便是英格蘭與阿根廷的焦點大戰。
美斯衝擊「連霸魔咒」
阿根廷球王美斯（Lionel Messi）剛度過39歲生日，今屆賽事狀態依然火熱，目前以8個入球與法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）並列射手榜首位。雖然在八強賽未有入球，但他開賽初段便交出助攻，累積世界盃生涯第10次助攻，繼續刷新紀錄。阿根廷目前距離衛冕僅差兩勝，若能成功奪冠，將打破自1962年巴西隊後，長達60多年無球隊能衛冕世界盃的「連霸魔咒」。
夏蘭特遺憾出局
另一邊廂，英格蘭在八強賽以2比1擊敗挪威。挪威頭號球星夏蘭特（Erling Haaland）全場受到英格蘭防線嚴密看管，未能取得入球，更因傷在加時賽被換下，賽後情緒崩潰落淚。他坦言遺憾未能帶領國家隊再進一步，英格蘭則順利晉級，準備迎接與阿根廷的硬仗。
決賽門票爭奪戰
阿根廷、英格蘭、西班牙及法國四隊皆曾有奪冠紀錄，今屆賽事競爭極為激烈。美斯已表明這是他最後一次參賽，將會把握機會享受比賽，並全力爭取衛冕。隨著賽事進入最後階段，這場「連霸」挑戰與歐洲勁旅的圍剿，將成為球迷關注的焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期