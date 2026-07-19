世界盃決賽前瞻：阿根廷對西班牙世紀對決

2026年世界盃決賽即將於香港時間20日凌晨3點，在美國大都會人壽體育場上演。這場由衛冕冠軍阿根廷對陣歐洲勁旅西班牙的巔峰對決，不僅是歐美兩大洲際霸主的首次世界盃決賽碰撞，更是傳奇球王美斯（Lionel Messi）衝擊生涯第二座大力神盃的終極舞台。