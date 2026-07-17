世界盃｜美斯霸氣回應「護航」質疑：我們非不勞而獲

阿根廷國家隊在剛結束的世界盃四強賽中擊敗英格蘭，成功躋身決賽。然而，這條衛冕之路伴隨著不少關於球證判決的爭議，甚至有對手教練公開指控球隊受到「特殊照顧」。面對外界的質疑，隊長美斯（Lionel Messi）在賽後罕見地強硬反擊，強調球隊的成就完全是憑藉實力取得。