世界盃｜美斯霸氣回應「護航」質疑：我們非不勞而獲
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阿根廷國家隊在剛結束的世界盃四強賽中擊敗英格蘭，成功躋身決賽。然而，這條衛冕之路伴隨著不少關於球證判決的爭議，甚至有對手教練公開指控球隊受到「特殊照顧」。面對外界的質疑，隊長美斯（Lionel Messi）在賽後罕見地強硬反擊，強調球隊的成就完全是憑藉實力取得。
衛冕之路遭質疑
阿根廷在本屆賽事中多次在淘汰賽階段陷入苦戰，雖然最終都能逆轉勝出，但過程中的球證判決卻引發對手不滿。瑞士與埃及教練均曾公開批評球證執法偏頗，埃及主帥哈桑（Hossam Hassan）更直言，其球隊成為了「足壇勢力偏袒美斯與阿根廷」的犧牲品，認為阿根廷的晉級過程存在不公。
美斯：我們非不勞而獲
面對排山倒海的輿論壓力，美斯在賽後明確表示，過去四年的表現已證明阿根廷是世界頂尖球隊，所有成就皆是憑實力奪得，絕非僥倖或施捨。他強調，連續兩屆打入決賽是極少數球隊能做到的成就，並直言若球隊在對陣英格蘭時落敗，外界定必會大做文章，但球隊並未給予對手這種機會。
團隊強硬回應爭議
除了美斯挺身捍衛球隊，中場核心安素費南迪斯（Enzo Fernández）亦以慶祝動作回應酸民。主教練史卡朗尼（Lionel Scaloni）則保持冷靜，指出在VAR技術普及的現代足球中，球證受到「實質幫助」的可能性極低，並建議球迷與媒體應減少過度解讀社交媒體上的輿論。
資料或影片來源：原文刊於新假期