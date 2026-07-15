網民狂轟FIFA保送美斯？專家覆盤VAR數據真相竟然完全相反！

2026年世界盃戰況激烈，阿根廷成功殺入四強，但隨之而來的卻是鋪天蓋地的爭議。外界對於「球證偏袒衛冕軍」的討論持續升溫，甚至有傳言指國際足協（FIFA）為了讓美斯（Lionel Messi）再度站上決賽舞台，在判決上大開綠燈。但事實真的如此嗎？