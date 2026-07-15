網民狂轟FIFA保送美斯？專家覆盤VAR數據真相竟然完全相反！
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2026年世界盃戰況激烈，阿根廷成功殺入四強，但隨之而來的卻是鋪天蓋地的爭議。外界對於「球證偏袒衛冕軍」的討論持續升溫，甚至有傳言指國際足協（FIFA）為了讓美斯（Lionel Messi）再度站上決賽舞台，在判決上大開綠燈。但事實真的如此嗎？
名嘴怒轟黑幕
阿根廷在加時賽以3：1擊退瑞士後，質疑聲浪達到頂峰。西班牙《馬卡報》記者杜羅（Alfredo Duro）公開炮轟阿根廷「搶奪冠軍」，更直指VAR是他們的「好朋友」。英國名嘴摩根（Piers Morgan）亦加入戰局，怒斥這是「腐敗FIFA的黑幕劇本」，認為美斯在場上的爭議動作獲利，是球壇的醜聞。
數據揭露真相：阿根廷竟是受害者
面對排山倒海的陰謀論，專門分析判決的媒體《Archivo VAR》針對阿根廷本屆賽事進行了逐場覆盤。結果令人大跌眼鏡：在真正決定比賽走勢的6次重大判決中，阿根廷的帳本竟然是「1次獲利、5次吃虧」。所謂的「受照顧」，在數據面前顯得站不住腳。
VAR是救星還是幫兇？
分析指出，外界之所以有「阿根廷受照顧」的錯覺，是因為球證在一些身體對抗上傾向不招惹強隊。然而，真正改變比賽結果的關鍵，反而是VAR科技。若沒有VAR介入，阿根廷在對陣奧地利、埃及及瑞士時，極可能因為球證的漏判或誤判而陷入絕境。換言之，是科技及時糾正了多次企圖傷害阿根廷的誤判，而非球證刻意偏袒。
這場關於「黑幕」與「數據」的爭論，隨著世界盃進入最後階段，恐怕還會持續發酵。究竟是球證偏袒，還是科技還了公道？這場爭議或許永遠沒有標準答案。
資料或影片來源：原文刊於新假期