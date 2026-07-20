世界盃金靴爭議：季軍戰入球算數？美斯 vs 麥巴比你撐邊個？

2026年世界盃個人獎項塵埃落定，但金靴獎嘅歸屬卻引發極大爭議。法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）以10個入球力壓阿根廷球王美斯（Lionel Messi）嘅8球，成功蟬聯金靴獎。然而，由於麥巴比嘅關鍵入球多數來自季軍戰，令唔少球迷同球壇名宿質疑呢個獎項嘅含金量。