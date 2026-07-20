世界盃金靴爭議：季軍戰入球算數？美斯 vs 麥巴比你撐邊個？
廣告
2026年世界盃個人獎項塵埃落定，但金靴獎嘅歸屬卻引發極大爭議。法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）以10個入球力壓阿根廷球王美斯（Lionel Messi）嘅8球，成功蟬聯金靴獎。然而，由於麥巴比嘅關鍵入球多數來自季軍戰，令唔少球迷同球壇名宿質疑呢個獎項嘅含金量。
季軍戰入球成關鍵，規則惹爭議
麥巴比喺本屆賽事表現亮眼，最終以10球成為史上首位連續兩屆奪得金靴獎嘅球員。不過，爭議點在於佢嘅入球分佈。美斯喺決賽舞台展現極高統治力，帶領阿根廷一路過關斬將，而麥巴比則喺法國四強出局後，於季軍戰梅開二度，成功反超美斯。呢種「刷數據」嘅方式，令唔少人認為對喺決賽拼搏嘅球員唔公平。
朗尼、舒利亞開火：對美斯太殘忍
英格蘭名宿舒利亞（Alan Shearer）同朗尼（Wayne Rooney）公開批評FIFA嘅規則漏洞。舒利亞直言，季軍戰性質更似表演賽，防守強度同決賽完全無得比，美斯面對嘅係防守嚴密嘅西班牙，入球難度極高。朗尼亦附和指，球隊出局後無爭冠壓力下取得嘅入球，含金量理應打折扣，認為現行規則對美斯極度不公。
競技公平與數據嘅拉鋸
雖然麥巴比嘅數據無可挑剔，但呢次爭議再次引發大眾對於「金靴獎」評選標準嘅討論。究竟世界盃個人獎項應該更看重關鍵戰役嘅表現，定係單純以入球數字作為唯一指標？呢個問題喺網上引起兩極化討論，有人認為規則係死，數據係真；亦有人堅持決賽入球嘅價值遠高於安慰賽。目前FIFA尚未對此爭議作出回應。
資料或影片來源：原文刊於新假期