世界盃三大巨星被轟「最大偽人」：美斯C朗夏蘭特中槍
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2026世界盃賽事進入白熱化階段，場內精彩絕倫，但場外卻因球星言行引發巨大爭議。專欄作家彼得·菲茨西蒙斯（Peter FitzSimons）近日撰文，直指當今球壇三大巨星美斯（Lionel Messi）、C朗拿度（Cristiano Ronaldo）及夏蘭特（Erling Haaland）為「最大偽人」，質疑他們過於自以為是。
夏蘭特入球後無視隊友
菲茨西蒙斯特別點名夏蘭特，批評他在對陣巴西一役入球後的慶祝方式。當時挪威小將舒捷達立（Andreas Schjelderup）送出一記精準傳中，夏蘭特接應頂入後，竟直接跑向觀眾席慶祝，完全無視身旁張開雙臂準備擁抱的舒捷達立。菲茨西蒙斯直言，在任何其他運動中，這種行為都會被視為缺乏尊重。
美斯與C朗拿度遭質疑
除了夏蘭特，美斯與C朗拿度亦未能倖免。菲茨西蒙斯質疑美斯將天賦歸功於上帝，卻未見其將影響力用於幫助加沙或烏克蘭的兒童。至於C朗拿度，則被批評過於沉迷於個人形象，在記者會上的言論被指過分強調自我，忽略了團隊精神。
球星個人主義引發爭議
這番言論在球迷間引起熱議。有人認為這是現代足球明星文化的必然產物，球星需要透過個人魅力吸引球迷；亦有人批評這種「個人英雄主義」凌駕於團隊之上，破壞了足球運動的核心價值。究竟這是球星的真性情，還是過度膨脹的自我？這場關於體育精神的辯論仍在持續。
資料或影片來源：原文刊於新假期