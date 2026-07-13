世界盃三大巨星被轟「最大偽人」：美斯C朗夏蘭特中槍

2026世界盃賽事進入白熱化階段，場內精彩絕倫，但場外卻因球星言行引發巨大爭議。專欄作家彼得·菲茨西蒙斯（Peter FitzSimons）近日撰文，直指當今球壇三大巨星美斯（Lionel Messi）、C朗拿度（Cristiano Ronaldo）及夏蘭特（Erling Haaland）為「最大偽人」，質疑他們過於自以為是。