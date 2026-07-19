美斯決賽遇「Drake魔咒」？150萬美元注碼引發熱議

2026年世界盃決賽即將上演，阿根廷隊將與西班牙隊爭奪冠軍寶座。然而，在美斯（Lionel Messi）帶領球隊備戰之際，場外卻出現了一個備受關注的「數據趨勢」。饒舌歌手Drake公開投入150萬美元，預測阿根廷能在法定時間內勝出，這筆巨額資金的流向，隨即在網上引發了關於「Drake魔咒」的熱烈討論。