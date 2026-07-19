美斯決賽遇「Drake魔咒」？150萬美元注碼引發熱議
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2026年世界盃決賽即將上演，阿根廷隊將與西班牙隊爭奪冠軍寶座。然而，在美斯（Lionel Messi）帶領球隊備戰之際，場外卻出現了一個備受關注的「數據趨勢」。饒舌歌手Drake公開投入150萬美元，預測阿根廷能在法定時間內勝出，這筆巨額資金的流向，隨即在網上引發了關於「Drake魔咒」的熱烈討論。
數據趨勢還是迷信？
Drake此次的投入被視為對阿根廷實力的肯定，但不少球迷卻對此感到憂慮。所謂的「Drake魔咒」源於過去多位運動員或球隊在獲得他公開支持後，往往未能取得預期佳績。儘管這僅是市場上的資金流向，但由於Drake過往在體育預測上的紀錄波動較大，這項「數據趨勢」在決賽前夕成為了球迷間的熱門話題。
歷史數據兩面性
雖然外界對「魔咒」議論紛紛，但歷史數據顯示，Drake的預測並非全無準確性。在2022年卡塔爾世界盃決賽中，他曾準確預測阿根廷擊敗法國，並獲得了相應的回報。對於阿根廷隊而言，這場決賽不僅是技術與體能的較量，更是心理素質的考驗。美斯在今屆賽事中已多次證明自己能克服各種場外干擾，帶領球隊穩步前進。
決賽歷史意義
這場決賽對美斯而言意義非凡，他將與西班牙新星耶馬（Lamine Yamal）正面交鋒。阿根廷隊正力爭成為歷史上第三支連續贏得世界盃的國家，若能成功衛冕，將進一步鞏固美斯在足球歷史上的傳奇地位。面對擁有強大防守紀錄的西班牙，這場賽事將是美斯職業生涯中極具詩意的一章。
資料或影片來源：原文刊於新假期