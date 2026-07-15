西班牙晉級世界盃決賽 耶馬爾豪宅遭企圖爆竊

西班牙新星耶馬爾（Lamine Yamal）在世界盃四強賽事中表現亮眼，協助球隊擊敗法國晉級決賽。然而，就在他為國家隊奮戰之際，他在巴塞隆拿價值950萬英鎊的豪宅卻險遭爆竊，再次引起大眾對頂級球員人身及財產安全的關注。