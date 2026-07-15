西班牙晉級世界盃決賽 耶馬爾豪宅遭企圖爆竊
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西班牙新星耶馬爾（Lamine Yamal）在世界盃四強賽事中表現亮眼，協助球隊擊敗法國晉級決賽。然而，就在他為國家隊奮戰之際，他在巴塞隆拿價值950萬英鎊的豪宅卻險遭爆竊，再次引起大眾對頂級球員人身及財產安全的關注。
豪宅險遭入侵
這宗企圖爆竊案發生在當地時間周三凌晨。兩名蒙面賊人企圖攀越圍牆進入耶馬爾位於埃斯普盧格斯（Esplugues de Llobregat）的豪宅，幸好其私人保安團隊及時發現並阻止，未有造成財物損失。警方目前已介入調查，並翻查大宅的閉路電視片段，追緝涉案人士。這座大宅背景顯赫，前業主正是碧基（Gerard Pique）與夏奇拉（Shakira）。
球星成竊賊「提款機」？
事實上，職業足球員住所遇劫已非新鮮事。近年多位球星如基亞利殊（Jack Grealish）、史達寧（Raheem Sterling）及耶馬爾的隊友祖安加西亞（Joan Garcia）等，均曾成為犯罪分子的目標。犯罪集團往往會針對球員離家參與賽事的時間表，將他們的住所列為目標，這類針對性犯罪已成為球壇的一大隱憂。
決賽前夕陰影
這宗事件無疑為耶馬爾的決賽之旅蒙上一層陰影。隨著西班牙將於周日迎戰英格蘭與阿根廷之間的勝方，球員在場上爭奪榮譽的同時，場外的安全保障問題再次被推上風口浪尖。
資料或影片來源：原文刊於新假期