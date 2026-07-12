英格蘭入球疑雲！比寧咸呢球入球背後竟然隱藏住一個「電纜爭議」？球迷睇完重播都話有問題！

英格蘭在世界盃八強對陣挪威的賽事中，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的一記扳平入球引發了廣泛爭議。不少眼利的球迷在重播畫面中發現，皮球在組織進攻的過程中，飛行軌跡似乎出現了不尋常的改變，懷疑曾觸碰到懸掛在球場上方的攝影機電纜。