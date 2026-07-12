英格蘭入球疑雲！比寧咸呢球入球背後竟然隱藏住一個「電纜爭議」？球迷睇完重播都話有問題！
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英格蘭在世界盃八強對陣挪威的賽事中，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的一記扳平入球引發了廣泛爭議。不少眼利的球迷在重播畫面中發現，皮球在組織進攻的過程中，飛行軌跡似乎出現了不尋常的改變，懷疑曾觸碰到懸掛在球場上方的攝影機電纜。
比寧咸入球惹爭議：皮球曾觸碰攝影機電纜？
根據國際足球協會理事會（IFAB）的官方球例，若皮球擊中天花板或懸掛在球場上方的設施（如電纜或高空攝影機），且皮球仍留在比賽場地內，球證必須暫停比賽，並向最後觸球的球隊判給墜球。在邁阿密舉行的這場賽事中，挪威門將尼蘭特（Ørjan Nyland）開出龍門球後，皮球軌跡疑似受阻，隨後由艾利洛安達臣（Elliot Anderson）接應，最終傳給安東尼哥頓（Anthony Gordon）助攻比寧咸射入。
FIFA「連接足球技術」成關鍵證據
面對外界質疑，國際足協（FIFA）隨即檢查了足球內的數據。本屆賽事使用的足球均配備了微型晶片，採用「連接足球技術」（Connected Ball Technology），能即時將皮球的移動、速度、軌跡及觸球數據傳送至VAR系統。據悉，足球內的心跳感應器圖表並未出現任何峰值，這意味著系統數據顯示皮球並未與任何懸掛設施發生接觸。
科技執法 vs 肉眼觀察：球迷點睇？
這套系統在今屆賽事中多次成為焦點。早前瑞典對突尼西亞的比賽中，感應器曾證實伊沙克（Alexander Isak）有極輕微觸球，從而令史雲堡（Matthias Svanberg）的入球由越位變為有效；而在克羅地亞對葡萄牙的賽事中，同樣是透過心跳監測器判定馬坦奴域（Igor Matanović）越位，導致入球被取消。今次英格蘭的入球爭議，再次將「科技執法」與「肉眼觀察」的矛盾推向風口浪尖。
資料或影片來源：原文刊於新假期