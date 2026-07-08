軒達臣慶祝意外重創世界盃之旅提早結束
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英格蘭中場軒達臣 (Jordan Henderson) 在世界盃十六強擊敗墨西哥後，因慶祝時發生意外導致手臂嚴重受傷，已確認無法繼續參與餘下賽事。這名 36 歲的老將在賽後已完成手術，並在社交媒體上分享了與醫療團隊的合照，展現出樂觀態度。
慶祝時「致命」意外
軒達臣在球隊以 3:2 擊敗墨西哥的比賽中，因翻越廣告板慶祝時發生意外，導致左前臂嚴重受傷。據悉，他當時需要氧氣輔助並被擔架抬離球場。其父親 Brian 透露，起初以為只是輕微擦傷，直到看到他被送往醫院才意識到傷勢嚴重。
英格蘭中場調動受考驗
這次受傷對英格蘭隊造成打擊，雖然軒達臣在今屆賽事僅上陣六分鐘，但他在杜曹 (Thomas Tuchel) 的更衣室內仍具備極高影響力。隨著他提早退賽，英格蘭的中場人手變得緊絀，目前僅餘下迪勤懷斯 (Declan Rice)、艾利亞安達臣 (Elliot Anderson) 及高比明奴 (Kobbie Mainoo) 可供調配。
留隊支持隊友
儘管無法再上陣，軒達臣已表明不會離開球隊，將會留守至賽事結束，繼續支持隊友。英格蘭將於週六在邁阿密舉行的八強賽中，迎戰擊敗巴西的挪威隊。
資料或影片來源：原文刊於新假期