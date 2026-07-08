軒達臣慶祝意外重創世界盃之旅提早結束

英格蘭中場軒達臣 (Jordan Henderson) 在世界盃十六強擊敗墨西哥後，因慶祝時發生意外導致手臂嚴重受傷，已確認無法繼續參與餘下賽事。這名 36 歲的老將在賽後已完成手術，並在社交媒體上分享了與醫療團隊的合照，展現出樂觀態度。