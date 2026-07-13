世界盃場外趣聞：挪威廉航輸波「做一日英國航空」
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在今屆世界盃八強賽事中，英格蘭隊以2比1擊敗挪威隊，成功晉級四強。除了球場上的激戰，場外亦上演了一場充滿幽默感的「君子之爭」，兩間航空公司在賽前立下挑戰約定，輸家要將社交媒體官方帳號的標誌換成對方的品牌，結果挪威廉航大方履約，成為網上熱話。
賽前立下「君子之約」
賽前，挪威穿梭航空（Norwegian Air Shuttle）在社交平台向英國航空（British Airways）隔空下戰帖。雙方約定，若挪威隊在對決中落敗，挪威穿梭航空便會將官方IG帳號的標誌換成英國航空的標誌，為期一天；反之，英國航空亦需履行同樣承諾。這場充滿趣味的挑戰，迅速引起球迷關注。
願賭服輸展現風度
隨著英格蘭隊在加時賽後勝出，挪威穿梭航空隨即兌現承諾，將IG頭像更換為英國航空的標誌。他們更發文表示，雖然挪威隊的世界盃之旅告一段落，但這次友誼賽般的挑戰將成為難忘回憶，並衷心祝願英格蘭隊及英國航空在四強賽事中一切順利，希望能將冠軍獎盃帶回家。
雙方互動獲網民激讚
英國航空亦展現大將之風，留言大讚挪威隊表現出色，更幽默地稱讚對方的「新標誌」非常好看。這場跨越勝負的互動，讓不少網民大讚兩間公司展現了真正的體育精神，證明了即使在球場上是對手，場下依然可以是互相尊重的夥伴。
資料或影片來源：原文刊於新假期