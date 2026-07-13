世界盃場外趣聞：挪威廉航輸波「做一日英國航空」

在今屆世界盃八強賽事中，英格蘭隊以2比1擊敗挪威隊，成功晉級四強。除了球場上的激戰，場外亦上演了一場充滿幽默感的「君子之爭」，兩間航空公司在賽前立下挑戰約定，輸家要將社交媒體官方帳號的標誌換成對方的品牌，結果挪威廉航大方履約，成為網上熱話。