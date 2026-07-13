英格蘭晉級四強卻爆內訌？杜曹與比寧咸隔空交火球壇掀起「將帥論戰」！
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2026世界盃八強賽，英格蘭以2:1反勝挪威，成功躋身四強。然而，賽後焦點卻並非球隊的逆轉勝，而是領隊杜曹（Thomas Tuchel）與核心球員比寧咸（Jude Bellingham）之間爆發的將帥風波，引發球壇熱議。
杜曹怒火中燒：你們太僵了！
根據唇語專家解讀，杜曹在比賽期間的補水暫停時段，對球員表現極度不滿。他怒斥球員在場上過於僵硬，缺乏速度與強度，並直接點名安東尼哥頓（Anthony Gordon）在角球防守上的戰術失誤。杜曹賽後更直言，對球隊「方方面面都不滿意」，認為球隊表現草率且幸運成分居多。
比寧咸反擊：領隊不懂場上艱難
面對主帥的公開批評，比寧咸隨即作出反擊。他指出，在極端酷熱的天氣下，面對夏蘭特（Erling Haaland）及奧迪加特（Martin Odegaard）等強敵，比賽難度極高。他強調球隊一直努力營造積極氛圍，並認為有時必須以艱苦的方式贏波，言辭間對杜曹的批評顯得不以為然。
名宿名嘴激辯：球員應否閉嘴？
這場將帥隔空交火，隨即在體育節目掀起論戰。法國名宿拿保夫（Frank Leboeuf）力挺杜曹，認為球員應尊重上下級關係，公開反駁領隊是不專業的行為，甚至直言比寧咸應該「閉嘴」。相反，英格蘭名嘴加利尼維利（Gary Neville）則認為這種坦誠的碰撞是積極信號，顯示球隊擁有極具主見的將帥，對爭冠反而有利。
面對風波持續發酵，杜曹隨後嘗試降溫，大讚球隊克服逆境的韌性，並表示自己已「愛上」這群不惜一切代價爭勝的球員，試圖為事件劃下句點。
資料或影片來源：原文刊於新假期