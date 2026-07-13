英格蘭晉級四強卻爆內訌？杜曹與比寧咸隔空交火球壇掀起「將帥論戰」！

2026世界盃八強賽，英格蘭以2:1反勝挪威，成功躋身四強。然而，賽後焦點卻並非球隊的逆轉勝，而是領隊杜曹（Thomas Tuchel）與核心球員比寧咸（Jude Bellingham）之間爆發的將帥風波，引發球壇熱議。