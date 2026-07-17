英格蘭世界盃出局：比寧咸分享感人詩作《三獅之道》
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英格蘭在今屆世界盃四強戰中不敵阿根廷，遺憾出局。賽後，中場核心祖迪·比寧咸（Jude Bellingham）打破沉默，並未談論戰術失誤，而是分享了一首由球隊巴士司機米高·贊特拿（Michael Chandler）所寫的詩作《三獅之道》（The Lions Way），以此表達內心的沉痛與反思。
夢碎亞特蘭大：比寧咸打破沉默
在亞特蘭大的賽事結束後，比寧咸被拍到在看台上與親友相擁落淚。這位皇家馬德里球星坦言，要將此刻的感受化作文字極為困難，但他認為這首詩幾乎完全說中了球隊的心聲。他感謝國內球迷及遠赴美國支持的擁躉，並呼籲大家不要讓這份團結與愛隨著賽事結束而消散。
「三獅之道」：真正力量來自內心
這首詩的內容發人深省，強調獅子不追求群眾的讚美，真正的力量源於內心的堅定與自律。詩中提到，即使身體疲憊，堅定的意志仍能驅使人重新站起。作者認為，最大的勝利並非舉起獎盃，而是平靜的自我掌控，因為獎盃終會褪色，唯有強大而自信的靈魂能被真正聽見。
隊長簡尼：我們距離成功只差一步
隊長哈利·簡尼（Harry Kane）亦發表了類似的感言，形容在四強落敗「難以接受」。他表示球隊在過去七個星期付出了所有，雖然八年來一直在敲門，但始終缺少了拼圖的最後一塊。儘管如此，他對球員們展現的鬥志感到自豪，並堅稱球隊會捲土重來。
沉澱過後，英格蘭下一步
比寧咸在賽後檢討中表示，這次經歷雖然令人心碎，但球隊能從中學到很多。他坦言此刻腦袋因為失望而感到混亂，希望能成為最終奪冠的一員，但現實卻是再次功虧一簣。隨著賽事落幕，這支英格蘭隊將帶著這份遺憾與反思，重新審視未來的路向。
資料或影片來源：原文刊於新假期