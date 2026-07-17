英格蘭世界盃出局：比寧咸分享感人詩作《三獅之道》

英格蘭在今屆世界盃四強戰中不敵阿根廷，遺憾出局。賽後，中場核心祖迪·比寧咸（Jude Bellingham）打破沉默，並未談論戰術失誤，而是分享了一首由球隊巴士司機米高·贊特拿（Michael Chandler）所寫的詩作《三獅之道》（The Lions Way），以此表達內心的沉痛與反思。