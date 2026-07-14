迪勤西克服病魔勢將正選上陣英格蘭對阿根廷世界盃四強戰

迪勤西克服病魔，有望趕及四強戰

英格蘭隊在世界盃四強戰對陣阿根廷的關鍵時刻，中場大將迪勤西（Declan Rice）的健康狀況成為焦點。這位阿仙奴中場在八強擊敗挪威的賽事中，因病半場被換出，領隊杜曹（Thomas Tuchel）透露他過去三天大部分時間都在臥病在床。不過，最新消息指迪勤西在球隊返回肯薩斯城大本營後情況好轉，預計能趕及在對陣衛冕冠軍的比賽中正選上陣，與艾利洛安達臣（Elliot Anderson）組成中場防線。