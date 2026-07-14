迪勤西克服病魔勢將正選上陣英格蘭對阿根廷世界盃四強戰
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迪勤西克服病魔，有望趕及四強戰
英格蘭隊在世界盃四強戰對陣阿根廷的關鍵時刻，中場大將迪勤西（Declan Rice）的健康狀況成為焦點。這位阿仙奴中場在八強擊敗挪威的賽事中，因病半場被換出，領隊杜曹（Thomas Tuchel）透露他過去三天大部分時間都在臥病在床。不過，最新消息指迪勤西在球隊返回肯薩斯城大本營後情況好轉，預計能趕及在對陣衛冕冠軍的比賽中正選上陣，與艾利洛安達臣（Elliot Anderson）組成中場防線。
防線隱憂與陣容變數
除了迪勤西，英格蘭後防亦有隱憂。右閘干沙（Ezri Konsa）在對挪威一戰中因抽筋退下火線，雖然目前仍有機會正選，但杜曹亦可能考慮重用車路士隊長列斯占士（Reece James）。此外，沙卡（Bukayo Saka）在後備上陣時表現亮眼，亦有機會在四強戰中爭取正選席位，為球隊進攻增添變數。
碧福特：保持冷靜是關鍵
面對這場自2002年以來首次的世界盃英阿對決，門將碧福特（Jordan Pickford）強調球隊必須保持冷靜，不被歷史恩怨分心。他表示球隊在賽事中展現了極高的紀律性，不會捲入無謂衝突。談及首次在職業生涯面對美斯（Lionel Messi），碧福特坦言美斯固然出色，但英格蘭必須以整體防守應對阿根廷的強大實力，而非單單針對某一位球員。
資料或影片來源：原文刊於新假期