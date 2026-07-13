伊巴謙莫域狠批英格蘭球員：攝影機纜線都比他有用
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英格蘭在世界盃八強賽以 2：1 險勝挪威，成功晉級四強。然而，賽後焦點卻不在戰果，而是瑞典傳奇球星伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimović）對英格蘭翼鋒馬杜基（Noni Madueke）的一番辛辣批評。
伊巴謙莫域：場上少一人
伊巴謙莫域受邀擔任球評時，直言馬杜基的表現令人失望。他指出，雖然比寧咸（Jude Bellingham）在場上跑動積極，但馬杜基的存在感極低，甚至形容英格蘭在馬杜基在場時，幾乎等於少了一名球員。他批評馬杜基不僅持球決策錯誤，在場上更像是在「散步」。
攝影機纜線比球員更有用？
伊巴謙莫域更將馬杜基與一條空中攝影機纜線作對比。事緣挪威門將尼蘭特（Orjan Nyland）開龍門球時，皮球疑似觸碰到纜線導致軌跡改變，隨後英格蘭成功斷球並由比寧咸射入追平球。伊巴謙莫域嘲諷道：「那根纜線對比賽造成的影響，都比馬杜基更多。」
官方回應與網絡熱議
儘管國際足協（FIFA）隨後發布聲明，否認皮球曾觸碰攝影機纜線，但這番「纜線門」言論加上伊巴謙莫域對馬杜基的狠批，已在社交媒體上引發激烈討論。馬杜基在半場被換出後的表現，無疑成為了今屆賽事最具爭議的話題之一。
資料或影片來源：原文刊於新假期