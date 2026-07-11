2026世界盃八強焦點戰！英格蘭防線傷兵滿營面對夏蘭特領軍挪威這場大戰隨時演變成入球騷

2026世界盃八強賽迎來焦點對決，由「三獅軍團」英格蘭在邁阿密客場迎戰由超級神鋒夏蘭特（Erling Haaland）領軍的挪威。這場賽事不僅是兩支歐洲勁旅的實力碰撞，更因雙方的戰術特點與陣容狀況，被視為極具入球潛力的對攻戰。