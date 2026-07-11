2026世界盃八強焦點戰！英格蘭防線傷兵滿營面對夏蘭特領軍挪威這場大戰隨時演變成入球騷
廣告
2026世界盃八強賽迎來焦點對決，由「三獅軍團」英格蘭在邁阿密客場迎戰由超級神鋒夏蘭特（Erling Haaland）領軍的挪威。這場賽事不僅是兩支歐洲勁旅的實力碰撞，更因雙方的戰術特點與陣容狀況，被視為極具入球潛力的對攻戰。
三獅軍團防線告急
英格蘭在領隊杜曹（Thomas Tuchel）的帶領下，本屆賽事展現出極強的進攻侵略性，陣式靈活切換，由迪勤西（Declan Rice）與安達臣（Elliott Anderson）掌控中場。然而，球隊在十六強賽經歷了高海拔的體能消耗戰，防線更面臨嚴重打擊：中堅昆沙（Jarell Quansah）因紅牌停賽，主力右閘域斯占士（Reece James）因傷缺陣，加上居希（Marc Guéhi）的疲勞隱患，殘缺的後防線將成為挪威重點突破的缺口。
挪威神鋒勢不可擋
挪威在十六強賽爆冷擊敗奪冠熱門巴西，士氣正處於高峰。主帥蘇巴根（Ståle Solbakken）以4-3-3陣式主打防守反擊，由奧迪加特（Martin Ødegaard）負責策動，直接餵球給狀態火熱的夏蘭特。儘管挪威陣中部分球員受流感困擾，下半場體能可能受限，但面對英格蘭大幅壓上的防線，挪威在快攻轉換中將擁有巨大的衝刺空間。夏蘭特至今已攻入7球，其個人威脅力極大。
數據預測：入球大戰一觸即發
根據目前的數據趨勢分析，市場高度集中看好這場比賽將出現大量入球。挪威在本屆賽事中防守控制力較弱，至今未曾保持零封，而英格蘭在防線不穩的情況下，亦難以完全封鎖對手的反擊。結合邁阿密的高溫高濕環境，對球員下半場的防守專注度是一大考驗，兩隊相互攻破大門的機率極高。
比賽將於7月12日 05:00 HKT 進行，這場八強大戰預計將是一場節奏明快的入球騷。
資料或影片來源：原文刊於新假期