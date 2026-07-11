切斷夏蘭特供應是關鍵但挪威並非一人球隊
廣告
英格蘭將於週六晚迎來世界盃八強賽事，面對挪威的挑戰。這場比賽預計將是一場漫長的消耗戰，雙方在戰術上的博弈將成為勝負關鍵。
凍結夏蘭特：防線終極考驗
夏蘭特（Erling Haaland）無疑是挪威陣中最具威脅的武器。他不僅擁有強大的身體素質，更擅長在禁區內利用「盲點」跑位，讓守衛難以同時兼顧皮球與他的動向。他起步的第一碼爆發力極強，往往能在守衛反應過來前完成致命一擊。對於英格蘭的後防線而言，如何限制這位前鋒的活動空間，將是整場比賽的重中之重。
戰術博弈：切斷供應鏈是關鍵
要阻止夏蘭特入球，最直接的方法是切斷對他的供應。英格蘭必須在防守端保持高度紀律，盡量減少失角球的次數，並在中場及閘位位置對持球者施加壓力，防止對手傳出致命的直線球或傳中球。這場比賽不僅考驗防守球員的個人能力，更考驗整體的防守體系。
挪威並非一人球隊
儘管夏蘭特光芒四射，但挪威絕非單靠一人支撐。在領隊蘇巴根（Ståle Solbakken）執教下，挪威展現出極高的戰術紀律與耐性，擅長控制比賽節奏並在適當時機發動攻勢。英格蘭若過度集中防守夏蘭特，反而可能忽略了挪威其他球員的威脅。這場八強大戰，將是一場鬥智鬥力的硬仗。
資料或影片來源：原文刊於新假期