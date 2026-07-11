世界盃八強：英格蘭群星圍剿挪威魔人夏蘭特
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世界盃八強賽事進入白熱化，英格蘭將迎戰今屆最大黑馬挪威。這場比賽不僅是兩軍戰術的博弈，更是當今球壇兩大頂級射手簡尼（Harry Kane）與「魔人」夏蘭特（Erling Haaland）的正面交鋒，勝負關鍵在於英格蘭能否成功圍剿挪威的單點爆發。
數據全面壓制：英格蘭奪冠底氣
英格蘭在今屆賽事展現出極高的穩定性，場均控球率高達58.4%，在多項進攻數據上均全面壓制挪威。三獅軍團攻守平衡，五場比賽攻入11球僅失5球，顯示出強大的統治力與大賽經驗，是今場比賽的熱門一方。
挪威「鐵桶陣」與魔人反擊
面對強敵，挪威預計將擺出「5-4-1」鐵桶陣，放棄中場控球，專注於防守反擊。球隊核心奧迪加特（Martin Odegaard）將負責長傳，直接尋找前線的「魔人」夏蘭特。夏蘭特今屆已攻入7球，是挪威爆冷淘汰巴西的頭號功臣，英格蘭防線必須嚴陣以待，切斷其接球點。
三獅軍團破局關鍵
英格蘭預計以「4-2-3-1」陣式應戰，簡尼作為進攻支點，配合沙卡（Bukayo Saka）與比寧咸（Jude Bellingham）的後上突襲。英格蘭的取勝邏輯在於利用邊路撕開挪威的密集防線，一旦在上半場率先破門，逼使挪威拉開防線對攻，挪威後防在高壓下的隱憂將會被放大。預計英格蘭有望以小勝姿態，第四度挺進世界盃四強。
資料或影片來源：原文刊於新假期