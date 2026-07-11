世界盃八強：英格蘭群星圍剿挪威魔人夏蘭特

世界盃八強賽事進入白熱化，英格蘭將迎戰今屆最大黑馬挪威。這場比賽不僅是兩軍戰術的博弈，更是當今球壇兩大頂級射手簡尼（Harry Kane）與「魔人」夏蘭特（Erling Haaland）的正面交鋒，勝負關鍵在於英格蘭能否成功圍剿挪威的單點爆發。