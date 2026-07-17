杜曹「謎之變陣」惹議：英格蘭四強出局真相

英格蘭喺今屆世界盃四強賽以1：2不敵阿根廷，無緣決賽。賽後焦點全部集中喺領隊杜曹（Thomas Tuchel）身上，佢喺領先時嘅保守調度，唔單止令球迷憤怒，連對手阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）都表示「睇唔明」。