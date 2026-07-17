杜曹「謎之變陣」惹議：英格蘭四強出局真相
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英格蘭喺今屆世界盃四強賽以1：2不敵阿根廷，無緣決賽。賽後焦點全部集中喺領隊杜曹（Thomas Tuchel）身上，佢喺領先時嘅保守調度，唔單止令球迷憤怒，連對手阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）都表示「睇唔明」。
謎之變陣：連對手都嚇親
喺哥頓（Anthony Gordon）入波打破僵局後，阿根廷教練團原本嚴陣以待，準備應對英格蘭嘅速度型球員衝擊。點知杜曹隨即換入防守球員，改踢五後衛，甚至換走迪勤懷斯（Declan Rice）同域斯占士（Reece James）。數據顯示，英格蘭喺呢段時間控球率跌至僅剩12%。史卡朗尼見狀，果斷放棄盯防，改派進攻球員上陣，最終成功逆轉戰局。阿根廷球員賽後亦對杜曹嘅調度感到困惑。
杜曹嘅「DNA」辯解
面對外界猛烈批評，杜曹私下否認下令死守，並將問題歸咎於英格蘭足球嘅「DNA」。佢認為球隊缺乏控制比賽嘅本能，加上先前賽事消耗過大，導致球員心態自然回收防守。呢種說法同隊長哈利簡尼（Harry Kane）賽後嘅觀察不謀而合，認為球隊入波後心態就變得保守。
英足總態度與未來
儘管球迷怒火中燒，但英格蘭足總內部似乎並未打算追究杜曹責任，認可佢嘅領軍表現，並將敗因歸咎於深層嘅文化問題。杜曹已續約至2028年，佢亦表明會繼續帶領球隊，接下來將會領軍出戰對陣法國嘅季軍戰。
資料或影片來源：原文刊於新假期