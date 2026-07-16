英格蘭出局杜曹卸責？韓媒狠批：洪明甫式災難
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英格蘭再次與世界盃冠軍擦身而過。在四強賽中，英格蘭以1:2不敵阿根廷，這意味著他們自1966年奪冠後的「冠軍荒」將延續至64年。
領先後變「龜縮」？戰術調動成敗筆
比賽中，英格蘭一度憑藉哥頓（Anthony Gordon）的入球領先，形勢大好。然而，領隊杜曹（Thomas Tuchel）隨後的換人決定卻備受質疑。他過早換入後衛，試圖死守一球優勢，結果反而讓阿根廷球王美斯（Lionel Messi）獲得更多空間，最終在比賽末段連失兩球，慘遭逆轉。
賽後卸責惹火，被批「洪明甫式」災難
賽後，杜曹並未反思戰術失誤，反而將矛頭指向球員，批評球隊表現令人失望、踢得過於被動。這種將責任推卸給球員的言論，引起了外界強烈反彈。南韓媒體《朝鮮日報》更直言，這種行為與早前因戰績不佳而下台的南韓前主帥洪明甫如出一轍，形容為「洪明甫式」的卸責行為。
冠軍夢碎，誰該負責？
杜曹的言論無疑火上加油，讓原本就對出局感到憤怒的英格蘭球迷更加不滿。面對外界的質疑，杜曹堅稱球隊在領先後未能保持競技水準，而非戰術問題。這場失利不僅讓英格蘭的爭冠夢再次破碎，更讓領隊與球員之間的信任危機浮上檯面。
資料或影片來源：原文刊於新假期