贏波仲要被鬧？比寧咸反擊杜曹：我哋值得尊重！
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英格蘭於世界盃八強賽事中，在邁阿密酷熱天氣下以2:1反勝挪威，成功躋身四強。然而，賽後焦點卻不在勝利，而是領隊杜曹（Thomas Tuchel）與球星比寧咸（Jude Bellingham）之間的公開矛盾。
杜曹：球隊表現「草率、幸運」
儘管球隊成功晉級，杜曹對球員在場上的表現極度不滿。他直言球隊在各方面都未達標，更以「草率」及「幸運」來形容這場勝仗，認為球隊在面對挪威時表現並不理想，未能展現出應有的統治力。
比寧咸：我們值得被尊重
面對領隊的公開批評，今屆賽事已攻入6球的比寧咸顯然感到不滿。他反擊指，在攝氏40度高溫下激戰120分鐘絕非易事，並強調球隊在艱難環境下展現了鬥志，理應獲得尊重，而非被冷言冷語對待。他更直言，有時候必須學會「醜陋地贏波」。
加利尼維利力撐：這是領袖風範
前英格蘭國腳加利尼維利（Gary Neville）公開表態支持比寧咸。他認為作為球隊核心，比寧咸有權利亦有責任站出來維護隊友。他指出，這種「反擊」展現了球員的自信與領袖氣質，而非單純的叛逆，並認為這顯示了比寧咸已躋身世界級球員行列。
英格蘭將於週三迎戰阿根廷，這場更衣室風波會否影響球隊士氣，成為外界關注焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期