贏波仲要被鬧？比寧咸反擊杜曹：我哋值得尊重！

英格蘭於世界盃八強賽事中，在邁阿密酷熱天氣下以2:1反勝挪威，成功躋身四強。然而，賽後焦點卻不在勝利，而是領隊杜曹（Thomas Tuchel）與球星比寧咸（Jude Bellingham）之間的公開矛盾。