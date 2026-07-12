比寧咸成英格蘭救世主！瘋狂個人騷直逼比利神紀錄
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2026美加墨世界盃八強賽，英格蘭在加時賽以2：1逆轉擊敗挪威，成功闖入四強。這場硬仗中，明星中場比寧咸（Jude Bellingham）展現了絕對的統治力，個人獨取兩球，成為球隊晉級的最大功臣。
關鍵時刻救世主
面對由夏蘭特（Erling Haaland）領軍的挪威，英格蘭一度陷入苦戰。比寧咸在關鍵時刻挺身而出，先在上半場補時階段破門扳平比分，隨後在加時賽第93分鐘補射得手，攻入致勝一球。他不僅終結了挪威的黑馬之旅，更證明了自己在高壓淘汰賽中的大心臟表現。
數據背後歷史級表現
比寧咸本屆賽事狀態極佳，6場比賽攻入6球，追平了隊長簡尼（Harry Kane）的入球數，兩人並列金靴獎競爭行列。更驚人的是，他以23歲之齡，成為自1958年傳奇比利（Pelé）以來，第二年輕能在連續兩場淘汰賽中梅開二度的球員。他目前世界盃生涯累積7球，僅次於麥巴比（Kylian Mbappé）的12球，正式躋身歷史級年輕球星之列。
三獅軍團冠軍夢
隨著英格蘭挺進四強，比寧咸的得分爆發力成為球隊爭冠的最大籌碼。從中場組織到門前終結，他展現了全能中場的進化。這支三獅軍團能否延續氣勢，在接下來的賽事中一舉奪冠，將是全球球迷關注的焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期