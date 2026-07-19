英法大戰後感人一幕：球員場中祈禱團結一心
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在邁阿密上演的世界盃季軍戰，英格蘭與法國合演了一場令人難忘的 6-4 入球大戰。然而，比賽結束後的畫面，比比分更令人動容。
激戰過後寧靜：七位球員團結祈禱
賽後，來自兩隊的七名球員，包括英格蘭的沙卡（Bukayo Saka）、艾斯（Eberechi Eze）、查洛巴（Trevoh Chalobah）、居希（Marc Guehi），以及法國隊的馬迪達（Jean-Philippe Mateta）、拿確斯（Maxence Lacroix）和烏柏美簡奴（Dayot Upamecano），在球場中央肩並肩圍成一圈，低頭集體祈禱。這一幕在社交媒體上廣泛流傳，展現了運動員在激烈競爭之外的另一面。
信仰超越勝負界線
這種在敵對球隊之間分享信仰的時刻並不常見，但卻成為了足球運動中一股溫暖的力量。近年來，不少球員公開表達信仰，並視其為團結球隊與尋求心靈平靜的方式。正如球員們所言，這種儀式讓他們在場上感到並不孤單，並在比賽中獲得了心靈上的支持與連結。
史詩式入球大戰句號
這場季軍戰過程極為緊湊，英格蘭憑藉沙卡的帽子戲法及其他隊友的入球，一度取得領先。法國隊在麥巴比（Kylian Mbappe）的帶領下展開強勢反撲，最終比寧咸（Jude Bellingham）的入球鎖定勝局。這場比賽不僅是兩隊實力的較量，更成為了這屆世界盃中一個充滿人情味的註腳。
資料或影片來源：原文刊於新假期