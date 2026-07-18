特朗普點評英格蘭戰術：哈利卡尼放防線係錯誤？
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世界盃戰場外，竟然出現最意想不到的「戰術評論員」。美國總統特朗普（Donald Trump）近日公開批評英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel）的戰術，更直指將哈利卡尼（Harry Kane）放在防線是個錯誤。
特朗普變身「戰術大師」？
特朗普在FIFA招待會上語出驚人，表示自己曾與哈利卡尼打高爾夫球，認為對方是個好人，但對於杜曹將這位頂級前鋒調去防守感到不解。他直言：「我們必須要進攻，對吧？但我對執教了解多少？」這番言論隨即在網上引起熱議，不少球迷笑言這位美國總統似乎比領隊更清楚英格蘭應該點踢。
戰術爭議 vs. 燒烤療癒
與特朗普的嚴肅批評形成強烈對比的，是英格蘭球員的「賽後生活」。在對阿根廷一戰落敗後，比寧咸（Jude Bellingham）、佐敦軒達臣（Jordan Henderson）等一眾球星被拍到在堪薩斯城享用燒烤。面對出局的失落，他們選擇用美食來療癒心情，這畫面與特朗普在紐約的政治評論形成了極具諷刺意味的對比。
季軍戰前最後焦點
隨著世界盃進入尾聲，英格蘭今晚將迎來與法國的季軍戰。這場比賽不僅是爭取自1966年以來最佳成績的機會，更是杜曹調整陣容的最後時機。外界關注高比文奴（Kobbie Mainoo）會否獲得上陣機會，而麥巴比（Kylian Mbappé）與美斯（Lionel Messi）的金靴獎之爭亦進入白熱化階段。
資料或影片來源：原文刊於新假期