英格蘭夢碎簡尼最後一舞成絕響？
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英格蘭在今屆世界盃再次與冠軍擦身而過，面對阿根廷的逆轉，三獅軍團的奪冠夢碎。對於32歲的隊長簡尼（Harry Kane）而言，這場失利不僅是球隊的遺憾，更引發了外界對他國家隊未來的猜測。
領先60分鐘後崩盤
英格蘭今場比賽一度掌控節奏，並在早段取得領先優勢，讓球迷看見晉級決賽的曙光。然而，比賽尾聲風雲變色，阿根廷在短時間內連入兩球，徹底粉碎了英格蘭的冠軍夢。簡尼賽後坦言，球隊在領先後難以維持對球權的控制，亦無法有效向對手施壓，最終導致防線崩潰。
簡尼：現在談退休言之過早
面對外界關於這是否其「最後一舞」的疑問，簡尼表現得相當審慎。他表示，目前最重要的是消化這場慘痛的失利，而非急於決定未來。他強調，為國家隊效力依然是他的榮耀，未來會採取「一年一年來」的策略，視乎身體狀況與狀態再作打算，並未把話說死。
三獅軍團十字路口
自2018年首次參加世界盃以來，簡尼帶領英格蘭經歷了多次大賽的起伏，包括歐國盃決賽的失利。隨著年齡增長，這名三獅隊長正面臨職業生涯的關鍵抉擇。儘管不少老將仍能在世界盃舞台保持高水準，但英格蘭隊內的新老交替問題，亦將成為未來幾年球迷討論的焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期