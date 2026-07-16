世界盃賽場竟准帶槍？英阿大戰背後安全隱憂
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今屆世界盃四強英格蘭對阿根廷大戰，除咗球場上嘅火藥味，場外嘅安全規定更加令人震驚。喺美國亞特蘭大嘅比賽場地，竟然因為當地法律漏洞，容許觀眾合法攜帶槍械入場，令呢場焦點大戰變成一場潛在嘅安全危機。
FIFA禁令失效？當地法律凌駕一切
雖然國際足協（FIFA）對世界盃賽場有嚴格嘅安全規定，明文禁止攜帶武器、炸彈甚至氣球等物品，但喺亞特蘭大嘅梅賽德斯-賓士體育場（Mercedes-Benz Stadium），情況完全唔同。由於喬治亞州法律容許民眾喺公開場合合法攜帶槍械，呢條州法律竟然凌駕咗FIFA嘅禁令，令「帶槍睇波」變成合法行為。
英阿宿敵對決，球迷安全誰負責？
英格蘭同阿根廷兩隊球迷向來積怨已深，喺呢種緊張氣氛下，容許觀眾帶槍入場無疑係火上加油。雖然入境美國嘅外國球迷難以帶槍過海關，但當地觀眾依然可以合法持槍。雖然比賽期間場內未有發生槍擊事故，但賽後亞特蘭大街頭隨即爆發騷亂，英阿球迷發生衝突，最終需要武裝警察介入拘捕。
激吻都唔得，帶槍反而得？
除咗槍械問題，今屆世界盃對球迷行為亦有極多限制，例如禁止大聲咒罵、吸煙，甚至連「過激嘅親暱舉動」都係禁止項目。當局對球迷嘅親吻動作管得咁嚴，卻對槍械問題採取寬鬆態度，呢種雙重標準令唔少球迷感到極度不安。
資料或影片來源：原文刊於新假期