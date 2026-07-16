領先到85分鐘竟然輸？英格蘭60年冠軍夢碎杜曹戰術被轟災難級！
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英格蘭在世界盃四強賽中，以1：2不敵阿根廷，無緣決賽。這場比賽讓英格蘭球迷再次心碎，距離隊史第二座冠軍獎盃僅一步之遙，卻在最後關頭崩盤，這場失利被形容為近60年來最痛苦的敗仗。
領先85分鐘噩夢
比賽進行至第55分鐘，安東尼哥頓（Anthony Gordon）成功破門，讓英格蘭一度手握勝券。當時距離法定時間結束僅剩5分鐘，英格蘭距離終結自1966年以來的冠軍荒似乎觸手可及。然而，球隊在最後時刻防線失守，先是恩素費南迪斯（Enzo Fernandez）在第85分鐘追平比分，隨後拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）在補時階段頭槌絕殺，徹底粉碎了英格蘭的決賽夢。
杜曹戰術備受質疑
賽後輿論矛頭直指領隊杜曹（Thomas Tuchel）。外界普遍認為，杜曹在比賽末段的戰術調動出現嚴重失誤，這種保守的退縮戰術，反而給了美斯（Lionel Messi）組織攻勢的空間。不少球迷將此與前任領隊修夫基（Gareth Southgate）時期的「關鍵時刻手軟」作對比，認為杜曹在壓力下重蹈覆轍，導致球隊在優勢下拱手讓出勝利。
下一步：季軍戰
英格蘭將於7月19日與法國進行季軍戰。儘管這場比賽已無緣爭冠，但對於這支被寄予厚望的球隊來說，如何從這場慘痛的逆轉中重整旗鼓，將是接下來面對法國隊時的最大考驗。球迷們對於這場「差一點」的比賽，至今仍感到錯愕與絕望。
資料或影片來源：原文刊於新假期