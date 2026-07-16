英格蘭領先後控球率僅12%！杜曹保守戰術斷送決賽夢？
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英格蘭在2026世界盃四強戰中，以1：2不敵阿根廷，無緣決賽。這場比賽最令人震驚的數據，莫過於英格蘭在領先後，竟然在長達37分鐘內幾乎無法控球，最終慘遭逆轉。
領先後「消失」：控球率僅剩12%
根據賽後數據統計，英格蘭在第55分鐘由哥頓（Anthony Gordon）先開紀錄後，隨即陷入被動。從該分鐘起至補時第2分鐘，英格蘭的控球率竟然低至12%。這意味著在比賽最關鍵的收官階段，英格蘭幾乎完全放棄了進攻主導權，將球權拱手相讓。
杜曹「保守」賭博失敗
領隊杜曹（Thomas Tuchel）在取得領先後，選擇了極度保守的防守策略，試圖以「死守」來保住勝果。然而，面對擁有美斯（Lionel Messi）及多名技術型中場的阿根廷，這種過度退守的戰術反而讓對手獲得了大量的進攻空間。阿根廷在隨後的半小時內發動了潮水般的攻勢，英格蘭防線最終在壓力下崩潰。
慘遭逆轉代價
比賽第85分鐘，安素費南迪斯（Enzo Fernandez）為阿根廷追平比分，隨後在補時階段，拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）接應美斯助攻完成絕殺。英格蘭從領先到落敗，這場敗仗無疑讓杜曹的戰術安排受到外界強烈質疑。究竟是戰術失誤，還是球員未能執行防守任務？這場失利將成為英格蘭足球史上又一個令人扼腕的時刻。
資料或影片來源：原文刊於新假期