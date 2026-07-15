杜曹靠單車雪糕減壓：英格蘭無懼歷史包袱戰阿根廷
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世界盃四強戰即將上演，英格蘭將與阿根廷爭奪決賽席位。這場宿敵之戰充滿歷史恩怨，但英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel）卻選擇以最輕鬆的方式面對壓力。
杜曹「15歲」減壓法
杜曹在賽前記者會上透露，面對如此高壓的比賽，他有自己的一套充電方式。他笑言：「有時候你需要一個大停車場、一架單車和一杯雪糕，然後你會感覺自己又回到了15歲。」他認為這種簡單的快樂能讓他重新連結內心，專注於比賽本身，而非沉浸在歷史包袱中。
拒絕歷史恩怨干擾
儘管外界不斷提及1982年福克蘭戰爭及1986年馬勒當拿（Diego Maradona）的「上帝之手」，杜曹強調球隊不會將這些歷史作為動力。他認為比賽張力已經足夠，過度情緒化反而無助於發揮。阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）亦持相同看法，直言將足球與戰爭混為一談是「瘋狂」的行為，雙方均希望將焦點回歸純粹的足球競技。
劍指決賽席位
英格蘭隊目前士氣高昂，渴望結束60年的大賽錦標荒。杜曹坦言球隊尚未達到巔峰，但相信這場大戰將激發球員的最佳狀態。若能順利晉級，他們將在週日於紐約與西班牙爭奪冠軍。面對美斯（Lionel Messi）的威脅，杜曹則大賣關子，笑稱正在考慮採用傳統的人盯人戰術。
資料或影片來源：原文刊於新假期