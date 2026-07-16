碧福特「水樽秘笈」流出！美斯笑翻
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碧福特「水樽秘笈」慘變笑話
2026年世界盃4強賽上演「英阿大戰」，最終阿根廷以2：1擊敗英格蘭，成功晉級決賽。賽後焦點除了戰果，英格蘭門將碧福特（Jordan Pickford）的水樽意外成為全場焦點。這名門將習慣將對手的12碼射門習慣貼在水樽上，作為防守時的「數據分析」武器，沒想到這次卻成了對手的笑柄。
準備充足卻無用武之地
碧福特為了這場關鍵戰役，早已在水樽上貼滿了阿根廷球員的射門偏好，做好了戰至互射12碼的心理準備。然而，英格蘭在第86分鐘被追平，更在第92分鐘遭到拿達路（Lautaro Martínez）絕殺，比賽在法定時間內結束，碧福特精心準備的「小抄」根本沒有派上用場的機會。
美斯都忍唔住笑
英格蘭落敗後，阿根廷球員在場上撿到了碧福特遺留的水樽。根據現場畫面，幾名阿根廷球員圍在一起傳閱水樽上的筆記，隨後更叫來隊長美斯（Lionel Messi）一同觀看。美斯看著水樽上的內容，露出了無奈又好笑的表情，這一幕隨即在網上瘋傳，成為球迷熱議話題。
網民聯想到夏蘭特
這場「水樽風波」讓不少網民聯想到挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland）。夏蘭特此前曾多次被拍到在比賽中偷喝對手門將的水，甚至在對戰英格蘭前，就有球迷笑稱要提防他偷看門將的小抄。如今碧福特的水樽意外流出，也讓球迷調侃：「難怪英格蘭大戰挪威前說要小心夏蘭特。」
資料或影片來源：原文刊於新假期