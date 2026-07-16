碧福特「水樽秘笈」流出！美斯笑翻

碧福特「水樽秘笈」慘變笑話

2026年世界盃4強賽上演「英阿大戰」，最終阿根廷以2：1擊敗英格蘭，成功晉級決賽。賽後焦點除了戰果，英格蘭門將碧福特（Jordan Pickford）的水樽意外成為全場焦點。這名門將習慣將對手的12碼射門習慣貼在水樽上，作為防守時的「數據分析」武器，沒想到這次卻成了對手的笑柄。