英格蘭門將碧福特嘅「12碼秘笈」竟然落入阿根廷手中連美斯都忍唔住笑！
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英格蘭門將碧福特（Jordan Pickford）嘅「12碼秘笈」水樽，竟然成為咗阿根廷晉級後嘅「戰利品」！喺今屆世界盃4強賽，英格蘭雖然最終以1：2不敵阿根廷，但賽後場上出現咗極具戲劇性嘅一幕，令唔少球迷笑爆嘴。
碧福特嘅「秘密武器」曝光
碧福特一直有喺水樽上貼「小抄」嘅習慣，上面詳細記錄咗對手球員射12碼嘅習慣，包括射門方向、假動作同埋助跑節奏。呢個水樽曾經係佢嘅「救命稻草」，喺2018年世界盃同2024年歐國盃都幫過佢成功撲救。可惜今場英格蘭喺法定時間內就輸咗，呢個精心準備嘅「秘笈」完全無用武之地。
美斯都忍唔住笑
比賽結束後，阿根廷教練團成員喺場上執到呢個水樽，隨即拎畀球王美斯（Lionel Messi）睇。美斯睇完之後露出笑容，隨後入球功臣費南迪斯（Enzo Fernandez）亦加入「圍觀」，見到自己個名喺上面，都忍唔住笑咗出嚟。呢個畫面迅速喺網上瘋傳，唔少網民笑言：「碧福特可能係想飲水順便溫書，點知最後變咗畀人公開處刑。」
門將水樽成今屆焦點
其實今屆世界盃，「門將水樽」已經唔係第一次成為話題。之前挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland）就試過喺比賽期間直接拎對手門將嘅水樽嚟飲，甚至仲想請對方飲，搞到場面相當搞笑。今次碧福特嘅水樽被「公開處刑」，再次證明呢啲場邊小細節，往往比比賽本身更加搶鏡。
資料或影片來源：原文刊於新假期