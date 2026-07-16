英格蘭門將碧福特嘅「12碼秘笈」竟然落入阿根廷手中連美斯都忍唔住笑！

英格蘭門將碧福特（Jordan Pickford）嘅「12碼秘笈」水樽，竟然成為咗阿根廷晉級後嘅「戰利品」！喺今屆世界盃4強賽，英格蘭雖然最終以1：2不敵阿根廷，但賽後場上出現咗極具戲劇性嘅一幕，令唔少球迷笑爆嘴。