英格蘭頭號死敵係邊個？阿根廷力壓德國登頂！
廣告
英格蘭即將喺世界盃四強硬撼阿根廷，呢場「世仇對決」未開波已經火藥味十足。英國足球媒體《Planet Football》近期評選出「三獅軍團」喺國際賽場嘅6大死敵，結果「潘帕斯雄鷹」阿根廷憑藉多年嚟嘅歷史恩怨，成功擊敗德國同蘇格蘭，榮登「頭號敵人」寶座。
歷史恩怨：由「上帝之手」到碧咸紅牌
英格蘭同阿根廷嘅恩怨情仇，可以追溯到1966年世界盃淘汰賽，當時英格蘭主帥藍西（Alf Ramsey）曾嘲諷阿根廷球員係「野獸」，自此兩隊結下樑子。隨後幾十年，兩隊交手充滿爭議，最經典莫過於1986年馬勒當拿（Diego Maradona）嘅「上帝之手」，以及1998年施蒙尼（Diego Simeone）誘使碧咸（David Beckham）領紅牌事件，每次對壘都火花四濺。
宿敵排名：阿根廷力壓德國登頂
喺呢份排名中，德國排喺第二位。英德大戰同樣充滿經典，包括2001年奧雲（Michael Owen）喺慕尼黑上演帽子戲法、2010年世界盃林柏特（Frank Lampard）被沒收嘅「幽靈入球」，以及2020年歐國盃英格蘭嘅甜蜜復仇。至於歷史最悠久嘅敵人蘇格蘭則排第三，外媒分析兩隊競爭更多源於文化脈絡，好似「大哥急於證明自己，弟弟則握有主導權」嘅關係。
美斯生涯首戰三獅軍團
今次四強戰之所以話題度爆燈，仲有一個關鍵原因：呢係現任阿根廷球王美斯（Lionel Messi）21年國家隊生涯中，首次喺正式比賽對上英格蘭。兩大足球強國嘅宿命對決，加上球王嘅歷史性首戰，絕對係今屆世界盃唔可以錯過嘅重頭戲。
資料或影片來源：原文刊於新假期