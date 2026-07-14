英格蘭頭號死敵係邊個？阿根廷力壓德國登頂！

英格蘭即將喺世界盃四強硬撼阿根廷，呢場「世仇對決」未開波已經火藥味十足。英國足球媒體《Planet Football》近期評選出「三獅軍團」喺國際賽場嘅6大死敵，結果「潘帕斯雄鷹」阿根廷憑藉多年嚟嘅歷史恩怨，成功擊敗德國同蘇格蘭，榮登「頭號敵人」寶座。