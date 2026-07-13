英阿世仇四強戰！主辦方祭出「零容忍」保安防衝突
廣告
世界盃四強戰迎來「英阿大戰」，這場重現超過60年恩怨的宿命對決，不僅是39歲球王美斯（Lionel Messi）的世界盃最後一舞，更因雙方球迷的火爆性格，成為主辦方眼中的「高危賽事」。
宿命對決：英阿世仇再燃
自1966年世界盃淘汰賽結下樑子以來，英格蘭與阿根廷的對戰總是充滿火藥味。兩隊球迷向來以熱情著稱，英格蘭陣營中更不乏以暴力、破壞公物聞名的「足球流氓」（Football Hooligans）。雙方球迷過往多次因賽果爆發衝突，令國際足協（FIFA）對此對戰組合一直保持高度戒備。
史上最嚴保安：零容忍政策
為了確保這場在亞特蘭大上演的四強戰順利進行，主辦方美國祭出史上最嚴格的保安措施。除了在球場內外部署大量便衣警察及巡邏人員，並對進場球迷進行嚴密安檢外，最關鍵的措施是將雙方球迷的觀看區域完全隔開，避免任何肢體接觸的機會。
一次違規即出局
內部消息透露，這場比賽將嚴格執行「一次違規就出局」的原則。主辦方高層坦言，這可能是本屆世界盃最火爆的一場比賽，因此不願冒任何風險。球迷進場時需預留更多時間配合安檢，這場「世仇對決」能否在嚴密監控下和平落幕，全球球迷都在關注。
資料或影片來源：原文刊於新假期