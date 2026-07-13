英阿大戰前夕！名宿激辯英格蘭晉級前景

2026世界盃四強賽即將在阿特蘭大上演「英阿大戰」，這場焦點對決賽前火藥味十足。前英格蘭國腳祖·高爾（Joe Cole）與曼聯傳奇堅尼（Roy Keane）針對英格蘭的晉級前景，展開了截然不同的激烈辯論。