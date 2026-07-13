英阿大戰前夕！名宿激辯英格蘭晉級前景
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2026世界盃四強賽即將在阿特蘭大上演「英阿大戰」，這場焦點對決賽前火藥味十足。前英格蘭國腳祖·高爾（Joe Cole）與曼聯傳奇堅尼（Roy Keane）針對英格蘭的晉級前景，展開了截然不同的激烈辯論。
祖·高爾：英格蘭必入決賽
前英格蘭國腳祖·高爾（Joe Cole）在節目中語出驚人，揚言三獅軍團將會把阿根廷球王美斯（Lionel Messi）「100%送回家睡覺」。儘管現場嘉賓提醒美斯的威脅，高爾依然態度堅定，深信英格蘭的速度優勢足以擊潰阿根廷，並斷言球隊將順利挺進決賽。
堅尼：體能隱憂成致命傷
相比之下，堅尼（Roy Keane）則對英格蘭的奪冠之路持保留態度。他特別點出主力防守中場懷斯（Declan Rice）的體能狀況，指出懷斯在八強賽中因病被換下，顯示長期征戰已達身體極限。堅尼直言，即便懷斯恢復健康，英格蘭在爭冠道路上仍顯得後勁不足，最終恐將功虧一簣。
尼維利：阿根廷防線如謎
前英格蘭後衛加利·尼維利（Gary Neville）則將焦點轉向阿根廷的防線。他形容羅美路（Cristian Romero）與利辛度·馬天尼斯（Lisandro Martinez）這對中堅組合是「世界上最好又最差」的拍檔，認為他們既能展現頂級防守，卻也常在關鍵時刻出現荒唐失誤，這場防線表現將成為比賽的一大變數。
資料或影片來源：原文刊於新假期