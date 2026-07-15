英阿宿敵四強重逢！VAR時代下仲有無「上帝之手」嘅奇蹟？
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英格蘭與阿根廷這對宿敵，將於香港時間7月16日凌晨3時在世界盃四強戰正面交鋒。這場對決不僅是戰術博弈，更承載著兩國球迷多年來的歷史情感。隨著VAR技術普及，當年馬勒當拿（Diego Maradona）的「上帝之手」已成絕響，今屆賽事將回歸純粹的實力與戰術較量。
杜曹戰術佈局
英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel）帶領的三獅軍團，今屆賽事展現出極強的適應力。戰術核心在於利用邊路球員的個人突破能力，頻繁將球送入禁區製造傳中機會。防線由麥克古希（Marc Guehi）策動進攻，鋒線則依賴沙卡（Bukayo Saka）的邊路衝擊。阿根廷防線必須嚴防英格蘭這種「邊路傳中、中路包抄」的套路，特別是當左閘尼高奧拉利（Nico O’Reilly）內切參與進攻時，後防留下的空檔將是阿根廷反擊的關鍵。
比寧咸致命威脅
英格蘭陣中，「機會主義達人」比寧咸（Jude Bellingham）無疑是阿根廷防線的心腹大患。他擅長在禁區邊緣穿梭，利用敏銳的走位與反越位意識，在對手防守漏洞中給予致命一擊。無論是接應傳中還是後上搶點，比寧咸的靈活身手都讓對手防不勝防。阿根廷若想晉級決賽，必須對他進行嚴密的一對一盯防，避免讓他成為漏網之魚。
藍白軍團冠軍精神
對於阿根廷而言，這場比賽不僅是戰術上的對抗，更是精神層面的考驗。球隊需要找回卡塔爾世界盃決賽時那種渴望奪冠的鬥志。雖然歷史上的恩怨情仇已成往事，但這場四強戰的勝負，將決定誰能挺進決賽，與西班牙爭奪最終的冠軍寶座。這場世紀之戰，勢必成為今屆世界盃的經典時刻。
資料或影片來源：原文刊於新假期