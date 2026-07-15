英阿宿敵四強重逢！VAR時代下仲有無「上帝之手」嘅奇蹟？

英格蘭與阿根廷這對宿敵，將於香港時間7月16日凌晨3時在世界盃四強戰正面交鋒。這場對決不僅是戰術博弈，更承載著兩國球迷多年來的歷史情感。隨著VAR技術普及，當年馬勒當拿（Diego Maradona）的「上帝之手」已成絕響，今屆賽事將回歸純粹的實力與戰術較量。