世界盃「英阿大戰」門票炒至天價最平都要2萬港紙？
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2026世界盃四強即將上演「英阿大戰」，簡尼（Harry Kane）帶領英格蘭硬撼美斯（Lionel Messi）領軍的阿根廷。這場史詩級對決本應是球迷的夢想，但現實卻是門票價格高得離譜，令不少死忠球迷望而卻步。
最平入場費都要2萬港紙
根據外媒報道，這場四強戰的門票價格已經失控。即使是位置最偏遠、原本定位為平價的四檔門票，在二手轉售平台上的起標價也高達2700美元（約2.1萬港元）。這對於普通球迷來說，無疑是一筆沉重的負擔。
轉售平台價格瘋狂飆升
更誇張的是，在官方轉售平台上，門票價格被炒至天價。有數據顯示，部分門票的掛牌價甚至高達28.75萬美元（約224萬港元）。即使是買到相對「便宜」的門票，買賣雙方還需要額外支付15%的手續費，光是手續費就已經超過8700港元，被外界批評是國際足協（FIFA）藉機壓榨球迷。
足球賽事變成了富人遊戲？
儘管票價引發極大爭議，本屆世界盃的熱度依然不減，累計現場觀賽人數已突破650萬人次。然而，當一場足球賽事變成只有少數人能負擔得起的「奢侈品」，這是否已經背離了足球運動普及大眾的初衷？隨著賽事進入最後階段，這場「英阿大戰」究竟有多少球迷願意掏出天價進場，成為了賽場外最受關注的焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期