世界盃「英阿大戰」門票炒至天價最平都要2萬港紙？

2026世界盃四強即將上演「英阿大戰」，簡尼（Harry Kane）帶領英格蘭硬撼美斯（Lionel Messi）領軍的阿根廷。這場史詩級對決本應是球迷的夢想，但現實卻是門票價格高得離譜，令不少死忠球迷望而卻步。