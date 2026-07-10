葡萄牙於世界盃出局後爆發「內戰」！般奴費南迪斯 (Bruno Fernandes) 慘遭球迷網絡欺凌被指控故意「破壞」C朗拿度 (Cristiano Ronaldo) 最後一屆世界盃最終被迫關閉社交媒體留言功能究竟是隊友支援不足還是球迷無理取鬧？
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葡萄牙國家隊在世界盃十六強不敵西班牙出局後，隊內風波持續發酵。曼聯隊長般奴費南迪斯 (Bruno Fernandes) 在社交媒體發表賽後感言，卻遭到大量C朗拿度 (Cristiano Ronaldo) 球迷的猛烈抨擊，最終被迫關閉帖文的留言功能。這場風波不僅揭示了球迷之間的激烈對立，更讓葡萄牙隊的內部氣氛成為外界焦點。
葡萄牙出局引發網絡欺凌
在葡萄牙被淘汰後，般奴費南迪斯在社交平台上表示感到傷心、沮喪和失望，並感謝團隊的努力與球迷的支持。然而，這則帖文隨即引來大批C朗拿度支持者的攻擊。他們指責般奴費南迪斯在比賽中表現自私，甚至認為他與域天拿 (Vitinha)、祖奧尼維斯 (João Neves) 及柏度尼圖 (Pedro Neto) 等中場球員聯手「破壞」了C朗拿度的最後一屆世界盃。面對排山倒海的負面留言，般奴費南迪斯選擇關閉回應功能以平息風波。
陣營內訌與球迷指控
這場被外界形容為「內戰」的爭議，早於分組賽階段便已埋下伏線。當時C朗拿度的姐姐曾讚好一則批評般奴費南迪斯表現的帖文，令外界猜測球隊內部存在矛盾。部分球迷在網上留言，批評般奴費南迪斯只顧爭取個人表現，在球場上隱形卻在社交媒體上活躍。不過，亦有另一派聲音為他平反，指出四十一歲的C朗拿度在密集防守下難以發揮，認為將球隊出局的責任推卸給其他球員並不公平。
領隊離任與球隊未來
葡萄牙在十六強賽事中，被西班牙中場米基爾馬連奴 (Mikel Merino) 於補時階段攻入致勝一球，以零比一飲恨出局。這場比賽不僅是C朗拿度在世界盃舞台的告別戰，亦是領隊馬天尼斯 (Roberto Martínez) 執教葡萄牙的最後一仗。馬天尼斯賽後確認，由於未能達成贏得世界盃的目標，他將會在合約屆滿後離任。據悉，曾執教艾納斯的佐治捷西斯 (Jorge Jesus) 將會接任領隊一職，帶領葡萄牙國家隊迎接未來的挑戰。
資料或影片來源：原文刊於新假期