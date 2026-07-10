葡萄牙於世界盃出局後爆發「內戰」！般奴費南迪斯 (Bruno Fernandes) 慘遭球迷網絡欺凌被指控故意「破壞」C朗拿度 (Cristiano Ronaldo) 最後一屆世界盃最終被迫關閉社交媒體留言功能究竟是隊友支援不足還是球迷無理取鬧？

葡萄牙國家隊在世界盃十六強不敵西班牙出局後，隊內風波持續發酵。曼聯隊長般奴費南迪斯 (Bruno Fernandes) 在社交媒體發表賽後感言，卻遭到大量C朗拿度 (Cristiano Ronaldo) 球迷的猛烈抨擊，最終被迫關閉帖文的留言功能。這場風波不僅揭示了球迷之間的激烈對立，更讓葡萄牙隊的內部氣氛成為外界焦點。