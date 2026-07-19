西班牙前鋒談特朗普握手：不想坐牢

2026世界盃決賽即將上演，西班牙將與阿根廷爭奪冠軍。然而，賽場焦點除了球員，還有將出席頒獎禮的美國總統特朗普。西班牙前鋒伊格利西亞斯（Borja Iglesias）近日受訪時，被問及與特朗普握手的看法，竟給出了一個令人哭笑不得的回答。