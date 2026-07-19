西班牙前鋒談特朗普握手：不想坐牢
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2026世界盃決賽即將上演，西班牙將與阿根廷爭奪冠軍。然而，賽場焦點除了球員，還有將出席頒獎禮的美國總統特朗普。西班牙前鋒伊格利西亞斯（Borja Iglesias）近日受訪時，被問及與特朗普握手的看法，竟給出了一個令人哭笑不得的回答。
「不想坐牢」握手禮
伊格利西亞斯在接受訪問時，被問到賽後頒獎儀式上與特朗普見面的感受。這位向來敢言的球員幽默回應：「是的，好吧，我不想坐牢！」他坦言這是一個不得不面對的尷尬時刻，並希望儀式能盡快結束，好讓他能專注於比賽後的喜悅，而非糾結於政治人物的互動。
政治與足球尷尬交集
作為今屆世界盃的主要主辦國，美國總統特朗普在賽事期間的參與度極高，甚至曾因干預球員紅牌判決而引起爭議。對於球員而言，在奪冠後的慶祝時刻被迫與政治人物進行官方儀式，確實帶來了額外的心理負擔。伊格利西亞斯直言，雖然他有自己的政治立場，但在這種場合下，他並沒有足夠的權力去對抗既定程序。
專注於綠茵場上榮耀
儘管場外花邊新聞不斷，西班牙隊目前的目標依然明確，就是在大都會人壽體育場擊敗阿根廷，捧起隊史第二座世界盃冠軍。對於球員來說，無論頒獎嘉賓是誰，勝利的喜悅才是最重要的。伊格利西亞斯表示，他會嘗試將這次握手視為儀式的一部分，並將焦點重新放回足球本身。
資料或影片來源：原文刊於新假期