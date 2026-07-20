西班牙奪冠秘密？古古尼亞球場埋硬幣曝光
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西班牙在今屆世界盃成功捧盃，除了球員的精湛技術外，原來背後還有一個鮮為人知的「神秘儀式」。有網民發現，西班牙後衛古古尼亞（Marc Cucurella）在決賽開賽前，竟在球場草地上埋下一枚硬幣，這個舉動隨即引起熱烈討論。
傳承自2010年幸運儀式
這個秘密舉動並非古古尼亞自創，而是源自西班牙名宿卡迪維拿（Joan Capdevila）。卡迪維拿在社交平台公開承認，是他親自要求古古尼亞在決賽前進行這個儀式。原來早在2010年南非世界盃，卡迪維拿在決賽前也曾做過同樣的事，最終西班牙成功奪冠。他笑言這是一個「幸運儀式」，並希望將這份好運傳承給新一代球員。
鏡頭捕捉到秘密時刻
網上流傳的影片顯示，古古尼亞在熱身期間顯得相當謹慎，不時觀察四周，確認無人注意後，便迅速從襪子中取出硬幣埋入草皮，隨即跑回隊友身邊。卡迪維拿在賽後興奮地表示：「我昨天要求他做同樣的事，馬克，我非常愛你，你是世界冠軍！」
迷信還是心理戰？
雖然西班牙最終以1-0擊敗阿根廷奪冠，但這個「埋硬幣」的舉動在球迷間引發了兩極反應。有人認為這只是球員賽前的心理安慰，亦有人笑稱這或許真的是球隊的「秘密武器」。無論如何，這個充滿傳奇色彩的插曲，無疑為這場歷史性的勝利增添了不少話題。
資料或影片來源：原文刊於新假期