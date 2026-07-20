西班牙奪冠秘密？古古尼亞球場埋硬幣曝光

西班牙在今屆世界盃成功捧盃，除了球員的精湛技術外，原來背後還有一個鮮為人知的「神秘儀式」。有網民發現，西班牙後衛古古尼亞（Marc Cucurella）在決賽開賽前，竟在球場草地上埋下一枚硬幣，這個舉動隨即引起熱烈討論。