決賽前夕驚魂！西班牙兩大主力缺席操練對決美斯存變數？
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世界盃決賽進入倒數階段，西班牙隊在備戰與阿根廷的巔峰對決前夕，卻傳出主力球員傷情疑慮。兩大核心球員耶馬爾（Lamine Yamal）與樸羅（Pedro Porro）在日前於新澤西進行的首場訓練中，並未參與團隊合練，而是選擇獨自進行復健與恢復訓練，令不少球迷擔心這場世紀大戰是否會出現變數。
兩大主力缺席操練
在四強賽中，西班牙以2：0擊敗法國，成功晉級決賽。然而，這場硬仗也讓球隊付出代價。效力熱刺的右閘樸羅在比賽中表現積極，甚至在近期賽事中屢有斬獲，但他在上仗第85分鐘因肌肉不適退場，主帥迪拉富安迪（Luis de la Fuente）透露其有肌肉過載情況。與此同時，年僅19歲的「超新星」耶馬爾本屆賽事出賽時間極長，四強賽踢滿全場後顯露疲態，兩人的身體狀況成為外界關注焦點。
教練團：僅屬保護性管理
儘管訓練場上的缺席引發外界猜測，但據球隊內部消息指出，兩人目前並無大礙。教練團安排他們分開訓練，主要是出於「工作量管理」的保護性考量，旨在確保他們能以最佳狀態迎接決賽。主帥迪拉富安迪對醫療團隊的評估持樂觀態度，並強調耶馬爾與樸羅在決賽正選上陣的機會極大。
決賽焦點：美斯對決耶馬爾
這場決賽將於新澤西大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行。雖然近日美東地區受野火煙霾影響，但預計週末的降雨將有助於改善空氣質素，讓兩隊能在理想的環境下進行比賽。隨著耶馬爾與美斯（Lionel Messi）的對決成為賽事最大看點，西班牙能否克服傷兵隱憂，在決賽中展現狂牛軍團的實力，將是全球球迷關注的焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期