決賽前夕驚魂！西班牙兩大主力缺席操練對決美斯存變數？

世界盃決賽進入倒數階段，西班牙隊在備戰與阿根廷的巔峰對決前夕，卻傳出主力球員傷情疑慮。兩大核心球員耶馬爾（Lamine Yamal）與樸羅（Pedro Porro）在日前於新澤西進行的首場訓練中，並未參與團隊合練，而是選擇獨自進行復健與恢復訓練，令不少球迷擔心這場世紀大戰是否會出現變數。