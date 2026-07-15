西班牙鎖死麥巴比！古古列拿成「新佩奧爾」？
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2026年世界盃四強戰，西班牙以2:0擊敗法國，暌違16年重返決賽。這場勝利不僅靠進攻把握機會，更靠後防線的鐵血防守，其中左閘古古列拿（Marc Cucurella）成功凍結法國鋒線，表現令人驚艷。
狂野長髮下鐵血防守
古古列拿在場上展現出極具侵略性的防守，面對麥巴比（Kylian Mbappé）、迪比利（Ousmane Dembélé）與奧利斯（Michael Olise）等頂級球星毫不退縮。他標誌性的蓬鬆長捲髮，加上球球必爭的態度，讓不少球迷聯想到2010年奪冠功臣佩奧爾（Carles Puyol）。傳奇隊長佩奧爾當晚亦親臨現場，見證這位後輩完美複製了當年的鐵血風采。
團隊至上防守哲學
賽後古古列拿謙稱，防守法國豪華鋒線並非一人之功，而是全隊加倍奔跑與戰術執行力的成果。他強調，這支西班牙隊最可怕之處在於團結，當所有人齊心協力，在無球狀態下瘋狂奔跑，任何對手都難以突破。
摩連奴：這才是領隊夢寐以求球員
名帥摩連奴（José Mourinho）對古古列拿的表現讚不絕口。他指出，足球不只是華麗的入球，更關乎紀律與犧牲。古古列拿用行動證明了自己能讓世界級前鋒踢得極度痛苦，這正是現代足球最需要的防守靈魂。西班牙距離終極目標僅剩最後一步，這股防守氣勢將是決賽的關鍵。
資料或影片來源：原文刊於新假期