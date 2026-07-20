不是耶馬爾！球迷點名世界盃「西班牙神童」是他：嚇到合不攏嘴
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西班牙在2026世界盃決賽以1比0擊敗阿根廷，時隔16年再度捧起大力神盃。除了冠軍頭銜，年僅19歲的中堅古巴斯（Pau Cubarsí）的表現成為全場焦點，他不僅踢滿決賽120分鐘，更獲選為本屆最佳年輕球員，成為西班牙隊史首位得主。
44年來首位後衛獲獎
古巴斯在決賽中展現出超齡的防守水準，全場完成6次解圍、2次攔截，地面對抗成功率極高。他不僅是防線上的定海神針，更是球隊組織進攻的發動機，決賽傳球成功率高達96%，整屆賽事傳球成功率更達到驚人的98%。這項成就讓他成為自1982年以來，首位獲得最佳年輕球員獎的後衛，寫下歷史新頁。
網民熱議：他比耶馬爾更驚艷？
隨著西班牙奪冠，網上掀起了一場關於「誰才是西班牙神童」的討論。不少球迷認為，雖然耶馬爾（Lamine Yamal）備受矚目，但古巴斯在後防線上的穩定輸出與閱讀比賽能力，才是西班牙能奪冠的關鍵。更有球迷直言，古巴斯在決賽的表現令人「嚇到合不攏嘴」，認為他才是今屆賽事真正的驚喜。
西班牙橫掃個人獎項
除了古巴斯獲得最佳年輕球員獎，西班牙門將烏尼西蒙（Unai Simon）奪下金手套獎，隊長洛迪（Rodri）則榮膺金球獎。冠軍加上三項個人大獎，西班牙無疑是本屆世界盃的最大贏家，這批年輕新星的崛起，也預示著西班牙足球將進入另一個輝煌時代。
資料或影片來源：原文刊於新假期