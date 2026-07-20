不是耶馬爾！球迷點名世界盃「西班牙神童」是他：嚇到合不攏嘴

西班牙在2026世界盃決賽以1比0擊敗阿根廷，時隔16年再度捧起大力神盃。除了冠軍頭銜，年僅19歲的中堅古巴斯（Pau Cubarsí）的表現成為全場焦點，他不僅踢滿決賽120分鐘，更獲選為本屆最佳年輕球員，成為西班牙隊史首位得主。