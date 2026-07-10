西班牙鐵壁對決比利時殘陣四強門票誰屬？
廣告
2026世界盃八強賽即將上演，西班牙將於洛杉磯SoFi體育場迎戰比利時。這場焦點大戰將於香港時間7月11日凌晨3時開賽，兩軍實力與近況對比鮮明，成為球迷熱話。
西班牙防線固若金湯
西班牙在本屆賽事展現出極強的統治力，小組賽至今五場比賽保持零失球，防守表現堪稱完美。球隊不僅防守穩健，更透過高達65%的平均控球率，將對手的進攻威脅降至最低。即使左翼歷高威廉斯（Nico Williams）因傷缺陣，但耶馬（Lamine Yamal）與奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）的進攻組合依然具備極大殺傷力。
比利時中場遭遇重創
比利時雖然在上一場以4-1大勝美國，但隨即傳出壞消息。中場防守核心阿馬度奧蘭拿（Amadou Onana）因十字韌帶撕裂提早報銷，這對球隊的防守硬度造成致命打擊。此外，迪布尼（Kevin De Bruyne）與杜古（Jeremy Doku）雖然參與了恢復訓練，但連續作戰下的體能狀況仍存隱憂，面對西班牙的窒息式壓迫，比利時的攻守轉換將面臨嚴峻考驗。
數據預測戰局走向
從數據分析來看，西班牙的地面傳控風格在SoFi體育場的室內草皮上更具優勢。比利時在失去中場屏障後，恐難以應對西班牙的節奏控制。外界普遍預期西班牙有望在常規時間內解決戰鬥，比分預測傾向於1:0或2:0。
資料或影片來源：原文刊於新假期