西班牙防線 vs 比利時不敗身這場八強大戰誰能笑到最後？
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世界盃八強淘汰賽即將上演，西班牙將與比利時正面交鋒，爭奪四強席位。這場賽事不僅是兩支勁旅的對決，更是矛與盾的極致考驗。
西班牙「鋼鐵防線」能否延續紀錄？
西班牙在今屆世界盃表現穩健，五場比賽取得四勝一和，至今未失一球。門將西蒙 (Unai Simón) 狀態大勇，創下連續 609 分鐘不失球的賽事新紀錄。在十六強面對葡萄牙時，球隊更憑藉梅里奴 (Mikel Merino) 在補時階段的絕殺入球，展現出極強的心理素質與韌性。
比利時陣容受損，歷史數據成隱憂
比利時在十六強以 4:1 大勝美國，目前保持 18 場不敗的強勢。然而，球隊面臨重大打擊，主力中場奧拿拿 (Amadou Onana) 因前十字韌帶斷裂宣告賽季報銷。主帥加西亞 (Garcia) 必須在陣容上作出大膽調整，以應對西班牙嚴密的防守。歷史數據同樣對比利時不利，在過去 11 次交手中，西班牙贏下了 9 場，比利時要突破這道歷史高牆絕非易事。
關鍵戰術：下半場將成決勝點？
數據分析顯示，這場比賽的節奏可能與早前法國對摩洛哥的賽事相似，雙方在開局階段會採取較為謹慎的策略。專家預測，隨著體能消耗與戰術調整，比賽的入球機會將集中在下半場。這場八強大戰將於 7 月 11 日凌晨 3 時開賽，究竟是西班牙的防線繼續零封對手，還是比利時能打破宿命，將成為全球球迷關注的焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期