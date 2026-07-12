世界盃｜西班牙絕殺比利時挺進四強黃金一代謝幕

戲劇性絕殺，西班牙闖入四強

世界盃八強賽上演一場驚心動魄的歐洲內戰，西班牙憑藉後備球員梅里奴（Mikel Merino）在比賽尾聲的關鍵入球，以二比一絕殺比利時，成功晉級四強。這場勝利讓西班牙將與法國爭奪決賽席位，同時也為比利時的「黃金一代」畫上了一個充滿遺憾的句號。