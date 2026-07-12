世界盃｜西班牙絕殺比利時挺進四強黃金一代謝幕
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戲劇性絕殺，西班牙闖入四強
世界盃八強賽上演一場驚心動魄的歐洲內戰，西班牙憑藉後備球員梅里奴（Mikel Merino）在比賽尾聲的關鍵入球，以二比一絕殺比利時，成功晉級四強。這場勝利讓西班牙將與法國爭奪決賽席位，同時也為比利時的「黃金一代」畫上了一個充滿遺憾的句號。
梅里奴成救世主
比賽過程緊湊，西班牙在三十分鐘由魯爾斯（Ruiz）先開紀錄，但比利時隨即由迪基迪拉尼（De Ketelaere）頭槌扳平。下半場西班牙雖佔據控球優勢，卻久攻不下。直到八十六分鐘，梅里奴後備入替，兩分鐘後把握比利時門將拉文斯（Ramens）撲球脫手的機會，門前補射破網，連續兩場比賽成為球隊的絕殺英雄。
比利時「黃金一代」落幕
相比西班牙的狂喜，比利時陣營則籠罩在悲傷之中。球隊在比賽中飽受傷患困擾，隊長泰利文斯（Tielemans）賽前受傷，門將高圖爾斯（Courtois）及中場核心迪布尼（De Bruyne）亦先後傷出。領隊加西亞（Garcia）賽後坦言，最令他心痛的是無法帶領迪布尼、盧卡古（Lukaku）等老將走得更遠，這場失利極可能成為這批球員在國家隊生涯的最後一舞。
資料或影片來源：原文刊於新假期